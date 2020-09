Vogliamo incontrare in modo più umano i nostri cari da sei mesi isolati nelle RSA

Il Covid ha colpito duramente gli anziani, considerati fascia ad elevato rischio contagio. Alto il numero di decessi nei mesi dell’emergenza sanitaria, ma non solo morte fisica. Per loro anche depressione psicologica, isolamento e solitudine, legati proprio alla prevenzione: sia ben chiaro tutti provvedimenti fuori discussione messi in atto tutela della loro integrità fisica e che li ha, in tantissimi casi, protetti dal virus. I grazie verso chi ha operato, con serietà, in questa direzione sono tanti.

Per impedire che il coronavirus varchi la soglia delle Rsa, le stesse sono chiuse all’accesso di parenti e visitatori da inizio marzo. Ma se il lockdown è terminato, nelle case di riposo permane il blocco.

Nessun famigliare è più entrato a far visita ai propri cari per scongiurare il contagio dall’esterno che, comunque, può arrivare diversamente. Protetti sì dalla malattia virale, ma isolati dagli affetti più profondi, senza più, rispetto a prima, la possibilità di incontro, di dialogo, di aggiornamento, di confidenze private, di sguardi a tu per tu.

Ovunque i parenti segnalano il disagio e la tristezza che stanno vivendo ormai da più di sei mesi, senza che ci siano spiragli annunciati di apertura.

La nostra testata riceve e pubblica in merito, una lettera di un gruppo di persone della Val Maira, con parenti nelle Rsa del territorio che chiede attenzione sul problema e interventi ad autorità competenti, nella direzione di migliorare almeno le condizioni dell’incontro settimanale che normalmente avviene dietro barriere di plexiglass, che sono anche barriere per una chiara comunicazione.

Non sono in discussione la protezione dei più fragili, i comportamenti per la prevenzione della malattia, il rispetto del distanziamento previsto e l’uso dei dispositivi di sicurezza, ma gli scriventi chiedono più umanità, vicinanza e privacy negli incontri, per tutelare la salute psicologica e attenuare la solitudine degli ospiti e parenti.

La lettera

"Siamo un gruppo di persone della Valle Maira, che hanno dei parenti stretti sparsi nelle varie RSA del territorio. Precisiamo che siamo stanchi e demotivati di incontrare i nostri cari solamente una volta a settimana all’interno delle strutture per di più divisi da loro da un vetro alto in “Plexiglass” ormai dalla meta’ di giugno: a tanti di noi dopo il lungo periodo di lockdown sembra di trovarci in un carcere a livello di colloqui.

Nonostante questa situazione duri ormai da parecchi mesi con i nostri anziani che troviamo a volte addormentati, stanchi e sempre più tristi e che non riescono a sentire quello che diciamo loro, alla data odierna del nostro esposto non c’è alcun segno di apertura a differenza di altre Case di Riposo del Cuneese. Riteniamo di correre il rischio di diventare degli estranei per loro.

Pertanto, ci rivolgiamo direttamente alle autorità competenti: al Governatore della Regione Piemonte, all’ente Provincia di Cuneo che prendano con urgenza atto di questa brutta, logorante e triste situazione per tutti noi e di conseguenza di prendere adeguati provvedimenti".