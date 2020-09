Incidente in via Loreto poco fa a Busca. L'incidente è avvenuto prima dell'ingresso del Vivaio Miretti, in direzione Caraglio.

Coinvolta una moto probabilmente cross tipo ktm. Risulterebbe un ferito, portato via in barella. Sul posto l'ambulanza di base di Caraglio, l'automedica di stanza all'aeroporto di Levaldigi, insieme alla polizia locale di Busca che sta facendo procedere a senso alternato per garantire i soccorsi.