Gli Open Day Corso ITS della Trasformazione Ortofrutticola Biennio 2018-2020

Il percorso ha formato dei Tecnici della Trasformazione Ortofrutticola, figura professionale che nasce per seguire, coordinare e presiedere i processi della trasformazione agroalimentare ortofrutticola e tutte le attività annesse ad essa. Il corso offre la possibilità di lavorare sia nelle industrie agroalimentari, agro-industriali, nelle piccole medie imprese del settore così come la possibilità di gestire una propria attività. I due anni di corso sono stati anche un’opportunità per svolgere il periodo di pratica obbligatorio per l’iscrizione nell’albo professionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati.

I percorsi ITS sono corsi post diploma di formazione terziaria professionalizzanti grazie alla forte connessione con le aziende del settore, sono gratuiti, in quanto interamente finanziati dall’FSE e dal MIUR rivolti a giovani adulti (>18 anni) disoccupati e occupati in possesso del diploma di scuola media superiore interessati a sviluppare una formazione tecnico pratico del settore dell’agroalimentare.

Mercoledì 9 settembre alle ore 11, 15 e 18 sono stati organizzati 3 OPEN DAY in modalità Webinar. È già possibile iscriversi via web all’Open day attraverso un apposito form per registrare la propria partecipazione ed essere contattati in prossimità dell’appuntamento.

QUI il form da compilare per l’iscrizione all’Open Day.

Il corso ha una durata di 1800 ore e si sviluppa su due anni formativi e presenta i seguenti punti di forza:

- 680 ore di stage presso aziende del settore dell’agroalimentare a livello regionale, nazionale ed estero

- il secondo anno del corso ha la finalità di implementare la formazione per quanto riguarda il settore delle certificazioni agroalimentari (certificazioni volontarie, biologico, ambientale etc…),

- lezioni pratiche nel laboratorio tecnologico “Giuseppe Nicola” dove sarà possibile trasformare direttamente le materie prime ortofrutticole e presso laboratori esterni presenti in regione Piemonte e non solo,

- possibilità di confrontarsi direttamente con esperti del settore e dirigenti delle aziende grazie alle numerose visite didattiche che nel corso dell’annualità si svolgono

- possibilità di svolgere il secondo anno di formazione in Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca

- il 70% dei docenti provengono dal mondo del lavoro.

Corso in attesa di approvazione e finanziamento, per informazioni sul corso: http://www.agroalimentarepiemonte.it/offerta-formativa/trasformazione-ortofrutticola/

Pre-iscrizione al corso https://candidatura.its-agroalimentarepiemonte.it/registrazione-1.aspx