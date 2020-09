Sensori anti abbandono omologati: caratteristiche e funzionalità

Un dispositivo anti abbandono è in grado di segnalare tempestivamente al genitore l’abbandono del figlio in auto. Questi eventi, negli ultimi anni, accadono sempre più spesso a causa di dimenticanze da parte dei genitori che hanno portato a decessi oppure hanno sfiorato la tragedia.

Per questo motivo, è stata emanato un decreto legge entrato in vigore il 7 novembre 2019, che ha disposto l’obbligo di installare sensori e dispositivi anti abbandono nelle autovetture, per tutti i genitori e conducenti con bambini fino ai 4 anni.

Lasciare un bambino in auto per un tempo prolungato è molto rischioso e può causare anche il decesso e, vista l’era tecnologica in cui viviamo, l’unico modo per ricordare ai genitori la presenza del bambino è una notifica, un sms oppure una chiamata sul proprio smartphone.

Tipologie, caratteristiche e funzionalità dei sensori anti abbandono omologati

Ad oggi, è possibile trovare sul mercato tante e diverse soluzioni che prevedono l’utilizzo di sensori antiabbandono omologati: a partire dai dispositivi anti abbandono installati nei seggiolini, i dispositivi disposti dalle auto come accessorio, i dispositivi indipendenti e i sensori che si allacciano alle cinture del seggiolino.

I sensori anti abbandono indipendenti sono più economici e possono essere installati sulla seduta del seggiolino o sotto la fodera, rivelano la presenza del bambino grazie ad un sensore di pressione oppure utilizzano una tecnologia capacitiva che acquisisce l’elettricità data dal corpo del bambino. Rappresentano la soluzione più conveniente perché possono essere installati su qualsiasi tipologia di seggiolino, senza la necessità di sostituirlo.

I dispositivi anti abbandono installati nei seggiolini sono connessi ad uno smartphone e inviano notifiche e avvisi tramite un’applicazione. Si collegano a più smartphone via bluetooth e sono in grado di inviare notifiche di avviso ed sms o chiamate di emergenza ai contatti di emergenza.

Questi sono i più diffusi in assoluto, perché offrono un grado maggiore di sicurezza durante il trasporto dei bambini in auto e sono conformi al requisito di omologazione che la legge richiede.

L’importanza di un sensore anti abbandono installato in auto

Può accadere che un genitore si allontana dal veicolo mentre parla al telefono o è occupato e non viene attirato dal segnale acustico, per questo motivo è fondamentale che il sensore anti abbandono è capace di inviare sms o chiamate di emergenza.

I dispositivi anti-abbandono con tecnologie evolute offrono diversi livelli di allarme, a partire dal classico step di sicurezza che avvisa il conducente fino ad un avviso esteso ad altri contatti inseriti direttamente dai genitori del bambino.

I genitori, possono far capire al dispositivo se l’allontanamento è solo momentaneo, disattivando il primo allarme che scatta quando il conducente si allontana con lo smartphone. In questo caso, il dispositivo si disattiva. Se il primo allarme non viene disattivato entro il tempo previsto dal dispositivo, si avviano automaticamente gli SMS o le chiamate di emergenza.

I dispositivi non comprendono SIM, per questo motivo è fondamentale scaricare l’applicazione per poter avviare i messaggi e le chiamate di emergenza. I dispositivi anti-abbandono di ultima generazione permettono di inviare anche la posizione dell’auto ai contatti di emergenza.