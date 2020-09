Cuneo: a Palazzo Samone la proiezione del documentario "Avevamo vent’anni. La lotta di liberazione in provincia di Cuneo"

Martedì 8 settembre alle ore 21 nel cortile di Palazzo Samone (Via Amedeo Rossi 4), sarà proiettato il documentario di Remo Schellino “Avevamo vent’anni. La lotta di Liberazione in Provincia di Cuneo”. L’iniziativa è promossa dal Comune di Cuneo e dall’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo in occasione di una delle date più significative del Calendario civile, il ricordo dell’Armistizio del 1943, e si colloca nell’ambito della XXII edizione della marcia “Attraverso la memoria – Sui passi degli Ebrei in fuga da Saint Martin de Vésubie”, due avvenimenti che hanno segnato fortemente la storia del territorio cuneese nella tragica stagione della II Guerra mondiale.