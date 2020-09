Cuneo: alla visita de "Quei temerari delle strade bianche" la musica del quintetto Architorti

Ciascuna esperienza, di ascolto e quindi visita alla mostra, avrà la durata complessiva di un’ora e dovrà essere obbligatoriamente prenotata in anticipo, telefonando al n.0171.634175 o inviando una mail a museo@comune.cuneo.it, entro e non oltre il giorno venerdì 11 settembre 2020.

L’esposizione “Quei temerari delle strade bianche Nuvolari, Varzi, Campari e altri eroi alla Cuneo - Colle della Maddalena” è un progetto di Giosuè Boetto Cohen, realizzato dalla Città di Cuneo e dal MAUTO - Museo nazionale dell’Automobile di Torino con il sostegno delle Fondazioni CRC e CRT e della casa orologiera Eberhard & Co. La mostra sarà visitabile presso il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo fino al 29 settembre e arriverà a Torino al MAUTO nel 2021. L’allestimento è articolato in scenografie affascinanti, a cui ha contribuito Angelo Sala, già direttore dell’allestimento scenico del Teatro alla Scala di Milano. Insieme alle musiche originali e alle gigantografie delle foto realizzate da Adriano Scoffone, patrimonio dell’Archivio storico del Museo Civico di Cuneo, sono esposte tre automobili straordinarie. Si tratta dell’Alfa Romeo 1500 MMS con cui, nel 1930, il pilota Emilio Gola tentò la scalata alla Maddalena; un’Alfa Romeo P2 identica a quella con cui Nuvolari vinse la corsa, e una preziosa Bugatti 35, identica a quella con cui il pilota Avattaneo si ribaltò durante la gara.

“Un’occasione da non perdere per chi non ha ancora avuto modo di visitare la mostra “Quei temerari delle strade bianche”, organizzata in collaborazione con il Museo dell’Automobile di Torino, - dichiara Cristina Clerico, Assessora alla Cultura e allo Sport – nella straordinaria cornice del Complesso Monumentale di San Francesco i preziosi scatti fotografici di Adriano Scoffone e le auto d’epoca allestite nel percorso espositivo saranno valorizzate dalle musiche originali di Architorti, garantendo ai visitatori un’esperienza immersiva e partecipata, come è proprio della migliore fruizione museale”.