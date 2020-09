Crisi Ferrarini, la Lega: "Intervenga il premier Conte per difendere il made in Italy"

"Su Ferrarini teniamo la barra dritta per la tutela del made in Italy, chiediamo l'intervento del presidente del consiglio Giuseppe Conte".

Lo scrivono in una nota i senatori della Lega Gian Marco Centinaio, già ministro dell'Agricoltura, Giorgio Maria Bergesio, capogruppo in commissione Agricoltura a Palazzo Madama, Gian Paolo Vallardi, presidente della medesima commissione, Rosellina Sbrana, membro della commissione e William De Vecchis commentando la proposta concordataria per il salvataggio dello storico produttore di salumi.

"Tra le opzioni sul tavolo - affermano - una mette a rischio la produzione italiana, considerando il forte pericolo di delocalizzazione negli stabilimenti spagnoli".

"Chiediamo un intervento di Giuseppe Conte - concludono - per difendere un pezzo importante dell'industria che rischia un danno pesante per l'economia, il lavoro e l'immagine di un settore che vale 20 miliardi di euro a livello nazionale".