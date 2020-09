Consegnati gli apparecchi di sanificazione per l'ospedale unico Savigliano-Fossano-Saluzzo

Consegnati presso la Società Mutuo Soccorso a Savigliano, gli apparecchi di sanificazione ad ozono per ambienti e automezzi per gli ospedali di Saluzzo, Savigliano e Fossano.

L’iniziativa rientra nell’ambito del sostegno alla lotta contro la pandemia Covid 19. Grazie ai fondi raccolti per questo scopo le associazioni promotrici, gli Amici dell’Ospedale di Savigliano, Cuore in Mente APS, Amici del cuore di Fossano e Officina delle idee di Saluzzo avevano risposto alla richiesta di sanificatori destinati all’Ospedale Unico Savigliano-Fossano-Saluzzo e destinati ai tre nosocomi.

Successivamente sono stati acquistai ulteriori 10 apparecchi come sottolineato dal Presidente Remigio Galletto "Abbiamo accolto le richieste giunte dal territorio : da case di riposo ed enti di volontariato , lieti di poter fornire un aiuto concreto e ringraziare il territorio per la grande generosità dimostrata nella raccolta fondi. -.

Baldassarre Doronzo, Direttore reparto di Cardiologia, che durante la raccolta ha coordinato con le tre Associazioni l’acquisto del materiale DPI ed apparecchiature ospedaliere per l’emergenza, ha sottolineato quanto sia stata efficace l’azione svolta per il territorio dell’ospedale unico.

I fondi raccolti hanno permesso nella fase iniziale di sopperire alla mancanza di materiale DPI (acquistati in tutto il mondo) e permesso di acquisire apparecchiature in grado di sostenere l’azione diagnostica e curativa. Il grande risultato ottenuto è frutto di sinergie che hanno permesso di isolare un reparto covid (Saluzzo) consentendo agli altri di continuare nella loro attività : rieducativa (Fossano) , di cura di altre patologie (Savigliano). "Abbiamo contenuto il virus grazie ad un’azione sinergica: popolazione, associazioni, personale ospedaliero delle tre strutture che hanno operato in modo coordinato a sostegno del punto covid. Ma l’emergenza covid non è finita, dobbiamo mantenere alta la guardia cercando di mantenere attive tutte le forme di prevenzione e l’azione di oggi ne è un esempio significativo E indubbio, e questa ne è stata la prova – conclude Doronzo – che non possiamo recedere dal sostegno all’ospedale unico se veramente abbiamo a cuore la salute della popolazione del nostro territorio".

Ugo Milanesio, tecnico Asl ha illustrato il corretto utilizzo degli apparecchi e delle varie tipologie di sanificazione da utilizzare per rendere il più possibile asettici i vari ambienti od automezzi in uso.