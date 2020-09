Perchè donare il 5x1000 a Sportabili Alba Onlus Asd

Grazie allo sport le persone con disabilità hanno l'occasione di mettersi in gioco, migliorare la propria autonomia e imparare a fare squadra.



Lo sport permette di raggiungere traguardi importanti e insegna ogni giorno che i limiti possono essere superati o spostati un po' più in là. Con il tuo 5x1.000 regali ai bambini e ragazzi con disabilità la gioia di fare sport con nuovi amici, l'entusiasmo e il coraggio di affrontare sfide importanti e vivere emozioni uniche.

Grazie a te impareranno a superare ogni limite.



COME DONARE il 5x1000 a SPORTABILI ALBA ONLUS ASD

Donare il 5x1000 è semplice e non costa nulla.

Quando fai la Dichiarazione dei redditi metti la tua firma nella casella del “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale” e Scrivi il Codice Fiscale 90037680049 sotto alla tua firma.

Ricorda: donare il 5xmille non è una scelta alternativa all’8xmille o al 2xmille. Si possono esprimere tutte le scelte contemporaneamente.



COSA FA SPORTABILI ALBA ONLUS ASD

SportABILI Alba è un’associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, con fini d’utilità sociale. Agisce per aumentare l'inclusione sociale delle persone con disabilità e promuoverne l'autonomia attraverso lo sport e il turismo accessibile.

SportABILI Alba offre alle persone con qualsiasi tipo di disabilità (motoria, sensoriale, intellettiva – relazionale) la possibilità di fare sport grazie a istruttori formati e volontari appassionati con il supporto di ausili e strutture specializzate.



SportABILI Alba Onlus Asd

Località Toetto 2, Roddi (CN)

p.iva: 03291510042 c.f.: 90037680049

tel: 0173.615670 - 366.9943748

info@sportabilialba.org www.sportabilialba.org



L'associazione propone attività in 13 discipline diverse: nuoto, sci, ciclismo, equitazione, tennis, calcio a 5, basket, danza, pesca, atletica, trekking, rafting e vela.



Nata ad Alba nel 2004, oggi conta più di 1000 tesserati e coinvolge ogni anno più di 250 atleti con disabilità dalle province di Cuneo, Asti, Torino e Imperia, e circa 80 volontari appassionati e sportivi, raggiungendo oltre 2.500 ore di sport praticato in un anno.



Il contributo del 5x1.000 permette a SportABILI Alba di svolgere lezioni individuali o di gruppo nelle diverse discipline sportive e di garantire a tutti la possibilità di mettersi in gioco per imparare a superare ogni limite.