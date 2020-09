Da mercoledì 2 settembre il cantiere per la posa del teleriscaldamento a Cuneo interesserà anche la carreggiata di Via G. B. Bongioanni sul lato civici dispari, nel tratto a valle di Via San Giovanni Bosco con direzione verso Via Sobrero.

il tratto compreso tra via San Giovanni Bosco e Via Beppino Nasetta

Con l’avanzamento dei lavori direzione valle, sarà interessato anche l’incrocio con Via Nasetta.

La chiusura al traffico sarà attiva fino termine dei cantieri, previsto entro metà settembre.