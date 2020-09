Cuneo Volley: nuovo ruolo per Andrea Testa, sarà assistente allenatore di coach Serniotti

Nuovo ruolo, all'interno del Cuneo Volley, per Andrea Testa, giovane palleggiatore fino alla passata stagione nell'orbita della prima squadra.

Testa sarà assistente allenatore di coach Serniotti e in questo modo potrà continuare a fornire il suo contributo, seppur in una veste differente.

Il percorso professionale scelto dal ragazzo, infatti, gli avrebbe impedito di dedicare il tempo necessario agli allenamenti, motivo per cui avrebbe dovuto dire addio al mondo della pallavolo. Non di rado, come spiega la società cuneese, i giocatori che escono dal settore giovanile hanno molte difficoltà a trovare spazio in squadre di categoria regionale o nazionale sul proprio territorio, dal momento che il loro numero si è drasticamente ridotto.

Il Vicepresidente di Cuneo Volley Gabriele Costamagna: "Andrea è un ragazzo che si è sempre comportato in modo ineccepibile, sia in palestra che fuori dal campo. Purtroppo Cuneo soffre di un grave problema, ovvero, quando un ragazzo finisce il ciclo delle giovanili, a meno che prosegua gli studi fuori città, è costretto a smettere di giocare a causa della totale mancanza di squadre in zona. Perciò insieme a coach Serniotti abbiamo deciso di inserire Andrea nel team di assistenti dell’A2 per continuare ad averlo in palestra, in quanto crediamo ci sarà molto utile. Come società lavoreremo nei prossimi mesi cercando di ricreare un tessuto di squadre sul territorio, è un dovere e un obiettivo sociale che dobbiamo porci".