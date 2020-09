Volley femminile: buon test contro Pinerolo per la Bosca S.Bernardo Cuneo

Prosegue il lavoro di preparazione della Bosca S.Bernardo Cuneo in vista della stagione 20\21, per altro già iniziata con la Supercoppa e con la positiva prestazione delle "gatte" in casa della Saugella Monza, vittoriosa al tie-break.

La formazione di Pistola, nel pomeriggio di mercoledì, ha svolto un allenamento congiunto al Pala Ubi Banca confrontandosi con l'Eurospin Ford Sara Pinerolo, squadra che milita nel campionato di Serie A2 con ambizioni importanti.

Il test è terminato 3-2 in favore di Cuneo (22-25 / 25-16 / 28-26 /25-21 / 13-15).Top scorer dell'incontro Alice Degradi, autrice di 25 punti; in doppia cifra anche Strantzali (18), Candi (12) e Giovannini (10) tra le biancorosse e Zago, Akrari e Fiesoli tra le ospiti. Sabato 5 si replica a Pinerolo.