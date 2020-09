Al Caffè Letterario di Bra si legge “L’ultima notte al mondo” di Bianca Marconero

Gli ultimi giorni delle vacanze sono i più emozionanti. Esattamente come le pagine finali di un buon libro. È il caso del romanzo “L’ultima notte al mondo” (Newton Compton) di Bianca Marconero. Consigliato dal Caffè Letterario di Bra a tutti coloro che amano le storie d’amore, quelle autentiche, quelle che fanno palpitare il cuore e che alla fine lasciano con il sorriso sulle labbra.

Marco Bertani ha 23 anni, alle spalle un’adolescenza tutt’altro che semplice e davanti a sé un futuro nel quale potrà contare solo su se stesso. Un giorno inaspettatamente si imbatte in Marianna Visconti, ex compagna del liceo e amore non corrisposto della sua vita. I loro mondi non potrebbero essere più lontani: Marianna, dopo aver studiato negli Stati Uniti, sta facendo pratica legale presso il prestigioso studio di un amico di famiglia, mentre Marco sbarca il lunario lavorando come operatore per una rete televisiva locale. Quando però le viene prospettata l’occasione di condurre un programma ideato proprio da lui, Marianna decide di accettare la sfida, convinta che così potrà dimostrare a Luca, il fidanzato con cui è in crisi, di che cosa è capace. Lei e Marco si troveranno, quindi, a lavorare gomito a gomito e scopriranno di non essere poi così diversi come credevano…

E non finisce qui: tra le pagine del prequel, “Ed ero contentissimo”, in coda a questo volume, scoprirete un Marco adolescente sui banchi di scuola, un protagonista al quale non potrete che affezionarvi. Non voglio dirvi di più sulla trama, perché si susseguono un sacco di avvenimenti e sono tutti da scoprire. Una cosa è certa: appena avrete in mano questo libro non vorrete più mollarlo.