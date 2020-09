Alba, corso Asti e corso Langhe chiusi di notte per asfaltature: ecco i tratti interessati

Come anticipato nei giorni scorsi da queste pagine proseguono ad Alba i lavori per il rifacimento dei manti stradali in diverse tratte della viabilità cittadina, secondo il “Piano strade 2020” approvato dalla Giunta comunale il 12 giugno scorso.



Da mercoledì 9 a sabato 12 settembre dalle ore 20 alle ore 6 saranno chiuse al traffico:

- il tratto di strada compreso tra corso Asti e viale Artigianato, in entrambe le direzioni;

- il tratto di corso Asti tra strada Romano (casa di riposo Ottolenghi) e il confine col Comune di Guarene, in entrambe le direzioni;

- il tratto di corso Langhe tra via De Amicis e via Cadorna, in entrambe le direzioni.