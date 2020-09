Baldissero riparte....con tre tenori e un soprano

Dopo mesi difficili per tutti a causa delle conseguenze della pandemia, il Comune roerino di Baldissero riparte con un evento musicale d'eccezione "Il Roero ritorna: un amore così grande" che vede la partecipazione di tre tenori (William Allione, Diego Giordana, Luciano Caracchi) e del soprano (Michelle Ruata).

La serata con ingresso a offerta libera avrà luogo: domenica 6 settembre alle ore 20,30 in piazza Martiri. Sarà condotta Claudio Calorio e vedrà la partecipazione del giornalista Fabrizio Salce, entrambi montaldesi. Si realizza grazie al Comune baldisserese in collaborazione con le associazioni "Vivere in collina" e il gruppo "J'amis ed Bautzè" con il patrocinio dei cavalieri di San Michele del Roero.