Cuneo, Degustibus rinviata al 2021: "Scelta sofferta non priva di costi, ma i tempi non sono ancora maturi"

Gentile Direttore, l’edizione tradizionale di maggio era stata annullata per i divieti imposti dal Governo, ma in questi mesi avevamo ideato un nuovo format, grazie anche alla disponibilità del Comune di Cuneo, per offrire ugualmente una versione, seppur modificata, ma con le medesime proposte enogastronomiche. Dopo ampie riflessioni e non poche discussioni, ma con senso di responsabilità, ci vediamo costretti a rinunciare all’edizione 2020 di Degustibus prevista dal 11 al 13 settembre.

L’organizzazione di questa edizione “light” era iniziata alcuni mesi fa, con una emergenza sanitaria sicuramente più ridotta e meno preoccupante, ma a seguito del forte aumento dei contagi sia in Italia che in Europa, una manifestazione come Degustibus, seppur semplificata e con la piena garanzia della sicurezza, potrebbe comunque attirare un gran numero di persone.





L’organizzazione di “Degustibus Market” è pronta con circa 50 stand e sistemati in piena sicurezza, ben distanziati e con ampi spazi per il pubblico, partecipano anche sponsor in aiuto della manifestazione, Associazioni di categoria sono rimaste al ns fianco per aiutarci nella collaborazione, il Comune di Cuneo è stato realmente molto disponibile, ci ha supportato ed aiutato a redigere una proposta consona a questa emergenza per dare l opportunità di realizzare la manifestazione, ma ci rendiamo conto che questo evento è nato per portare gente a Cuneo e promuoverla in tutta la sua bellezza e i molti sacrifici di tutti, indistintamente, devono essere protetti da un senso di responsabilità, con scelte a volte anche spiacevoli.





Ci saranno alcuni che apprezzeranno il nostro gesto altri meno, ma vi assicuriamo che la nostra è una scelta sofferta non priva di costi, ma riteniamo che i tempi per questo tipo di manifestazioni non siano ancora idonei e siamo sicuri che domani saremo già pronti ad affrontare l’edizione 2021 più carichi, con entusiasmo e passione e con la voglia di migliorare un evento che da oltre 10 anni promuove Cuneo e i suoi prodotti enogastronomici.





Grazie,