Diventare Guide di Mountain Bike, a Biella il dodicesimo corso Csen

Mountain Bike e contatto con la natura: questo è il binomio che attira sempre più appassionati per un turismo “eco friendly”.

L’emergenza Covid ha evidenziato ancora di più la crescente voglia di outdoor e la vendita delle bici è schizzata alle stelle con percentuali da capogiro.

Di fronte a questi scenari, si delinea sempre di più l’esigenza di formare figure specializzate nell’accompagnare fuori strada in sicurezza e visitare luoghi mozzafiato.

Lo CSEN, primo Ente di promozione sportiva in Italia riconosciuto dal CONI, attraverso il settore Ciclismo e il settore MTB CSEN Academy, ha intrapreso un percorso formativo di Guide e Istruttori di Mountain Bike a vari livelli, in grado di preparare accompagnatori, insegnare a riparare una bicicletta in ogni situazione e condizione, e guidare le persone attraverso percorsi naturali ed estremamente piacevoli.

IL 26/27 Settembre e 03/04 Ottobre a Biella, è previsto il 12° corso per diventare guida Csen e previo superamento dell’esame finale verrà rilasciato il diploma nazionale per l’accompagnamento delle persone in bicicletta fuoristrada.

Il programma, è articolato con lezioni teoriche di primo soccorso e DAE, trattamento del partecipante, alimentazione e preparazione fisica ,gps e cartografia, meccanica, tecnica di guida e marketing, introdotte da docenti specializzati in materia.

La parte pratica in mtb sarà focalizzata sulla tecnica di guida con un nutrito programma pratico che prevede:

· campo scuola attrezzato con ostacoli simili a quelli che si troverete in natura.

· uscite su vari percorsi con fondi e caratteristiche diverse sia in salita che in discesa.

Per informazioni 3332813069 www.facebook.com/csen.<wbr></wbr>mtbacademy : www.instagram.com/<wbr></wbr>mtbcsenacademy