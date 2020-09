"Ho camminato con la morte al mio fianco": domani monsignor Derio Olivero, guarito dal Covid, sarà a Sant'Anna di Vinadio

Al santuario più alto d’Europa sabato 5 settembre ci sarà un pellegrinaggio molto particolare: i pellegrini a piedi arriveranno, a piccoli gruppi, ripercorrendo i percorsi ‘storici’ che conducevano al santuario: dalle Terme di Vinadio, da Isola e Isola 2000 nella Val Tinée, dalle Terme di Valdieri, dalla Valle Grana e, naturalmente, da Cuneo e Pratolungo (da qui la partenza è alle h. 6).

Perché domani è il giorno del pellegrinaggio annuale dell’Associazione “Il Cammino di Sant’Anna” che, con i suoi numerosi volontari, anche quest’anno ha svolto un apprezzatissimo servizio di accoglienza e incoraggiamento dei pellegrini a piedi nel posto tappa a Pratolungo. Inoltre perché sarà presente al santuario Mons. Derio Olivero, presbitero di Fossano e attuale vescovo di Pinerolo, che ha vissuto in modo drammatico l’esperienza del coronavirus “camminando per alcuni giorni con la morte al proprio fianco”.

Sarà un giorno di ringraziamento ma soprattutto di intercessione per coloro che, in ogni parte della terra, ancora sono colpiti da questo male e stanno lottando per la vita. Con Mons. Derio sono invitati ad essere presenti anche altre persone che hanno contratto questa malattia e ne sono usciti vincitori.

Nella preghiera, poi, saranno ricordati anche tutti quelli che invece non ce l’hanno fatta. Il vescovo alle ore 10 proporrà una catechesi dal titolo quantomai attuale: Dalla paura alla fiducia. È un tema che gli permetterà di narrare ancora la propria esperienza ma anche di esprimere quella che è una continua necessità per ogni persona nella propria vita.

A seguire, alle ore 11, la S. Messa concelebrata da diversi sacerdoti. Tutta la mattinata potrà anche essere seguita in diretta streaming sul sito del santuario (www.santuariosant’anna.eu) o su youtube. Per chi vuole sarà possibile usufruire del pranzo nella struttura del santuario San Gioachino, casa ristoro dei pellegrini, nella modalità del self service secondo i protocolli che sono stati all’amministrazione del santuario.