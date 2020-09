Nuova sede per l’ufficio di Confagricoltura a Cortemilia

Cambia sede l’ufficio di Confagricoltura a Cortemilia. A partire da venerdì 11 settembre, infatti, sarà pienamente operativo il nuovo recapito dell’associazione agricola in piazza Savona 14, in una zona più centrale rispetto alla precedente sede in via Dante Alighieri, 51. Come in precedenza, nei locali si potrà altresì accedere ai servizi di Egea, in fatto di forniture di luce e gas per utenze domestiche, commerciali e industriali, ma si potrà anche usufruire dei servizi di Alse (Alta Langa Servizi), in materia di ciclo idrico integrato e igiene urbana.

L’ufficio è aperto al pubblico il 2° e il 4° venerdì del mese, dalle 8,30 alle 11,45 (attualmente previo appuntamento telefonico, secondo le indicazioni fornite nel protocollo per contenere la diffusione del Covid-19).

“La scelta di trasferirci in nuovi locali è stata dettata principalmente dall’importante sviluppo che la nostra associazione ha avuto in questi anni in questa porzione di Langa, motivo per cui si è reso necessario avere spazi più grandi e funzionali in cui accogliere gli associati – dichiara Mario Viazzi, responsabile della zona di Alba di Confagricoltura – . Il nuovo ufficio, inoltre, è più facilmente accessibile, in una zona centrale del paese e con buona possibilità di parcheggio per le auto. In questo modo desideriamo avvicinarci sempre più alle esigenze degli imprenditori di un’area particolarmente vocata all’agricoltura, in particolare alla produzione di nocciole e di uve, prodotti simbolo di eccellenza per la nostra economia provinciale”.