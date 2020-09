Domani a Fossano i funerali di Caterina "Cate" Panero, l'escursionista morta a seguito di caduta a Bellino

Si terranno domani, sabato 5 settembre, i funerali di Caterina Panero, morta a 67 anni a seguito di un incidente durante un'escursione in alta Valle Varaita. L'incidente è avvenuto martedì 1 settembre mentre la donna era impegnata in una camminata sul monte Pietralunga.



Qui sarebbe precipitata per oltre 30 metri in una zona di sentiero particolarmente esposta denominata Pas del Ciat a 2700 metri di quota.

Volontaria della Croce Bianca e titolare del bar Aurora in viale Regina Elena Caterina Panero detta "Cate" lascia il fratello Vincenzo e la sorella Maria Agnese.

I funerali si svolgeranno presso la parrocchia di Santa Maria del Salice a Fossano alle ore 10. Questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa avrà luogo il rosario.