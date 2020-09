Incontro sulla digitalizzazione ad Ormea dell’Associazione Insieme

Sabato scorso si è svolto ad Ormea un incontro allargato tra tutti i componenti dei Pianeti tematici della Galassia Granda di Insieme per parlare di digitalizzazione delle aree montane e più marginali, calandosi nella realtà della Provincia di Cuneo.

L’incontro è stato promosso dal Pianeta Agricoltura e Montagna, diretto da Alberto Fissore di Marene, e sono intervenuti nel dibattito due personaggi esperti del settore: Marco Galliano, responsabile commerciale della BBBell, e Marco Valenti, responsabile dell’area Nord-Ovest di Wind Tre.

I due relatori hanno presentato la situazione attuale della diffusione e dell’opportunità dell’investimento nella banda ultra larga, facendo presente quanto le aziende operanti nel settore delle telecomunicazioni trovino poco sostenibili le reti fuori dalle aree urbane.

Nello specifico i problemi si riscontrano nei costi di allacciamento, della manutenzione del sito dove le attrezzature vengono posate, e anche in un costo in termini di “tempo” a causa delle lungaggini burocratiche-autorizzative.

Durante il confronto sono emerse alcune soluzioni che potrebbero adottare gli enti (comunali, provinciali, regionali) per poter rendere più “accattivanti” le aree montane agli occhi delle aziende potenziali investitori della banda, ad esempio: collaborazione e snellimento nel rilascio delle autorizzazioni necessarie, stanziare dei fondi per coprire, anche solo in parte, i lavori di realizzazione dell’infrastruttura, infine diffondere una consapevole ed accurata informazione sul progetto e sugli effetti nel territorio, soprattutto dal punto di vista ambientale.

"Abbiamo raccolto opinioni di esperti e consigli utili" afferma Marcello Cavallo, Presidente di Insieme "Ora è nostro compito farli fruttare diffondendoli alle singole comunità territoriali affinché possano cogliere l’opportunità del digitale, perché, e questi ultimi mesi l’hanno provato, oramai non se ne potrà più fare a meno".

L’Associazione Insieme approfondirà ulteriormente l’argomento il 17 ottobre con un convegno in sinergia con A.I.S.P.A. che tratterà di “digital divide”.