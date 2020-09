Punta Campanella: a vela nella "terre delle sirene"

C’è chi dice che quando si fa il bagno nelle acque di Punta Campanella nel fragore della risacca che sbatte tra le rocce si può ancora sentire il canto delle sirene. E che sia stato proprio Ulisse, dopo avere resistito al loro ammaliante richiamo, a fondare il tempio dedicato a Minerva che nell'antichità dominava questo splendido tratto di costa. Leggende e suggestioni che piacciono ai turisti e ispirano soprattutto i diportisti che da sempre navigano in questa zona incantandosi alla scoperta delle sue bellezze storiche e naturalistiche.

Siamo nella Penisola Sorrentina sulla cui propaggine estrema sorge un promontorio tanto affascinante quanto misterioso e avvolto da un'aurea di mito, Punta Campanella, un'area marina protetta istituita nel 1997 che divide il Golfo di Napoli da quello di Salerno e che si estende su una superficie costiera di oltre 1.500 ettari tra i comuni di Massa Lubrense e Positano. Un luogo straordinario, immerso nel verde e affacciato su uno dei mari più belli e genuini del Mediterraneo. Non a caso tutelato e protetto dal turismo più invasivo per preservarne la sua natura incontaminata. Per visitare Punta Campanella, è giusto così, bisogna farlo nel modo più silenzioso ed ecologico che ci sia, magari perché no, arrivando proprio dal mare a bordo di una barca a vela. Non bisogna per forza essere armatori. A Napoli trovi il noleggio di barche dove si possono sfruttare le decine di offerte, mollare gli ormeggi e puntare dritti la prua verso questo angolo di paradiso.

Un nome legato alle incursioni dei Saraceni

Il nome Punta Campanella ha una storia curiosa. Deriva dalla campana che fu collocata in cima alla Torre di Minerva, fatta costruire da Roberto d'Angiò nel 1334. La torre aveva una funzione di allarme in caso di attacchi di pirati e faceva parte di una serie di torri di avvistamento costruite nell'antichità lungo tutta la penisola sorrentina. In caso di incursioni dei Saraceni sulla torre veniva fatta suonare una campana per dare l'allarme e da questa consuetudine ha preso origine il nome Punta Campanella.

Le regole per navigare e sostare nella riserva

Essendo un'area marina protetta soggetta a un severo regolamento, chiunque voglia solcare le sue acque, ormeggiare e scendere a terra, deve contattare l'ente parco, informarsi su orari e modalità delle visite e soprattutto prenotare per tempo. Punta Campanella è divisa infatti in tre aree che condizionano la navigazione:

- La zona A che comprende l’area circostante lo scoglio di Vetara e la secca a ponente delle isole Li Galli. Qui non è consentita la navigazione da diporto e solo per lo scoglio Vervece, il divieto di navigazione è sospeso il 15 di agosto e la prima domenica di settembre di ogni anno per festività locale. Vige anche il divieto assoluto di ormeggio e ancoraggio.

- La zona B che comprende le aree situate tra l’estremo sud della Cala di Mitigliano e il lato nord della Punta di Montalto, inclusa l’area di Mortelle, poi tra lo scoglio Scruopolo, isola d’Isca inclusa, e la punta a ponente della Grotta Matera e infine il tratto circostante le isole Li Galli. Qui è consentita la libera navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici. È inoltre consentita la navigazione a motore ai natanti, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 m dalla costa. L'ormeggio è consentito ai soli natanti previa autorizzazione dell'ente parco nei siti individuati ed opportunamente attrezzati.

- La zona C classifica infine le aree comprese fra Capo Sorrento e l’estremo sud di Cala Mitigliano, Vervece escluso; la zona tra il lato nord di Punta Montalto, esclusa l’area di Mortelle e lo Scoglio Scruopolo e il tratto di costa compreso tra la Grotta Matera e Punta Germano. Qui è consentita la libera navigazione a vela, a remi o con propulsori elettrici, la navigazione a motore a natanti e imbarcazioni, nonché alle navi da diporto a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 m dalla costa. L’accesso alle grotte è permesso solo ai natanti da diporto condotti a remi e dotati di parabordi. Nella zona C l’ormeggio al gavitello è consentito ai natanti e alle imbarcazioni, previa autorizzazione dell’Ente gestore, nei siti individuati ed opportunamente attrezzati dall’Ente gestore. L’ancoraggio invece è consentito a oltre la distanza di 300 metri dalla costa a natanti e imbarcazioni e dalle ore 08 alle ore 20.

Bagni tra i coralli e passeggiate tra ville romane

Chi rispetta tali regole può finalmente godere di questo promontorio al centro del Mediterraneo che si affaccia sul Golfo di Napoli e da cui si possono ammirare le isole di Ischia e Capri. Un luogo ideale per fare lunghi bagni in un'acqua cristallina caratterizzata da falesie calcaree a picco sul mare e da fondali ricchi di spugne, coralli rossi e centinaia di pesci. Non a caso qui vengono tantissimi appassionati di immersioni. Ma le bellezze di Punta Campanella sono anche a terra, a partire dalla folta vegetazione mediterranea che nasconde resti di ville romane, vecchi fari e scorci mozzafiato sulle numerose baie e calette. Tra queste quella più ammirata è sicuramente la Baia di Jeranto, una perla di mare blu contornata da una fitta pineta di ginepri e che regala a chi si immerge in queste acque una magnifica vista dei faraglioni di Capri.

Insomma visitare in barca Punta Campanella, la "terra delle sirene", fa viaggiare nel tempo sulle tracce di Ulisse, ma è anche una splendida occasione per rilassarsi e godere di paesaggi naturali unici al mondo.