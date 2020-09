A Cuneo la mostra "L'ultimatum di Madre Terra" in palazzo Samone

Sarà inaugurata sabato 12 settembre la mostra “L'Ultimatum di Madre Terra” che si terrà a Palazzo Samone (in via Amedeo Rossi n.4, a Cuneo).



La rassegna sarà visitabile sino a domenica 27 settembre dalle 16 alle 19 dal venerdì alla domenica.



Programmata un'apertura straordinaria di chiusura, martedì 29 settembre in occasione della festa patronale, San Michele dalle ore 16 alle 19,30.



L'ingresso sarà libero e secondo le modalità definite dalla vigente normativa inerente l'emergenza Covid 19.