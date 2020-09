"Ame l'Amel": il festival del mieli di Sommariva del Bosco resiste al Covid-19

Nonostante la situazione attuale imponga dei tagli e delle rinunce per quanto riguarda la programmazione degli eventi, l'amministrazione comunale e l'ente fiera non hanno voluto cancellare questa edizione del festival dei mieli Ame l'Amel, pensando di proporre un programma per quanto possibile vario e interessante.

L'evento si aprirà venerdì 11 settembre con il concorso vetrine e una serata musicale che si terrà all'aperto in piazza Roma alle 21.

Sabato 12 settembre il protagonista sarà il miele con una degustazione alle ore 21 in diretta streaming dal teatro Bongioanni. La degustazione verrà effettuata da tre assaggiatori professionisti che esamineranno sei diversi tipi di miele che si sono distinti nella fase di pre selezione. Sarà possibile degustare i campioni da casa in diretta, prenotando la propria vaschetta con i mieli selezionati telefonando al numero 333 3458836 entro l'8 settembre.

Domenica 13 settembre alle ore 20 si terrà il convegno a tema presso il teatro Bongioanni, seguito da una serata musicale. L'ingresso è libero. Per informazioni si può consultare il sito www.amelamel.it.

Il vice sindaco Marco Pedussia e l'Assessore al commercio e manifestazioni Cinzia Spagnolo commentano: "Il 2020 per Sommariva, doveva essere un anno ricco di eventi di qualità. Purtroppo non siamo riusciti a realizzarli a causa del Covid 19 e ci fa immensamente piacere che l'Ente Fiera e Manifestazioni abbia deciso, comunque, di voler parlare di api, apicoltori e miele, seppur in modo virtuale. Tutto questo ci servirà per preparare un'edizione ancora più corposa e ricca per il 2021".