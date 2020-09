Bra, domenica 6 settembre appuntamento straordinario con il Mercato della Terra

Una di quelle iniziative che avvicina i produttori ai consumatori e la genuinità alla città. Domenica 6 settembre torna in edizione straordinaria il Mercato della Terra di Bra.



L'estate non è ancora finita e tante bancarelle di prodotti a km zero si troveranno schierate sotto i portici di corso Garibaldi, dalle ore 8 alle ore 13, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. L’evento è appoggiato dal Comune di Bra e dal Mercato Campagna Amica al fine di premiare un’enogastronomia di assoluta eccellenza.

Il Mercato della Terra non è un Mercato qualunque, è coerente con la filosofia Slow Food, per fare la spesa di prodotti locali e di stagione, presentati solo da chi produce quello che vende: prezzi equi per chi compra e chi produce.



L’assortimento è garantito: dai banchi di frutta e verdura, succhi e confetture a quelli di formaggi freschi e stagionati, fino all’angolo del miele, delle spezie, del riso, delle trote e del pane artigianale. Interessante l'offerta della carne con tagli ricercati di faraona, pollo, coniglio e, per quelli sempre di fretta, anche salumi e rolate subito pronte in padella. Per chiudere in bellezza il pranzo della festa, ecco un caleidoscopio di dolci a base di nocciole e corner vendita di pregiati vini.



Inutile dirvi che gentilezza, disponibilità e cortesia sono il valore aggiunto della manifestazione. I profili social dei produttori, immancabili per la promozione sul web delle rispettive eccellenze, sono pronti a farvi venire l’acquolina in bocca.

Ma il Mercato della Terra non vuole solo offrire ai suoi avventori prodotti genuini.



"Questo mercato è un modo unico per riportare i cittadini a contatto diretto con chi produce – spiegano dalla locale Condotta Slow Food – e si inserisce in un momento in cui Bra sta portando avanti una battaglia ambientale per una città più sostenibile".



Parole d’ordine? Buono, pulito e giusto.