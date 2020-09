Con settembre riapre il Museo della Magia di Cherasco, tutti gli orari e le informazioni per prenotare le visite

Con il mese di settembre il museo della Magia di Cherasco riapre con orario normale. Sabato 12 e domenica 13 settembre si terrà la terza edizione della Festa del Museo.



Al sabato il museo sarà aperto dalle ore 15 alle ore 18 con spettacolo alle ore 16,30.



Domenica e festivi sono previste aperture al mattino dalle ore 9,30 alle ore 13,00 con spettacolo alle ore 11.



Al pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 18.30 con un doppio spettacolo, il primo alle 15.45 e il secondo alle 17.



A causa delle restrizioni e per evitare assembramenti sono state ampliate le giornate di visita per dare la possibilità di ingressi scaglionati.



Per le visite si chiede la prenotazione da inviare unicamente come mail a info@museodellamagia.it specificando nome, numero dei visitatori, giorno e ora di visita. Ai richiedenti verrà inviata una risposta di conferma.



Il pagamento si potrà effettuare dal sito www.museodellamagia.it o tramite Ticket-On-Line.



Durante i giorni feriali ci sarà la possibilità di visite con spettacolo per gruppi superiori a 20 persone. Limite di ingresso è fissato a 35 persone.



Per prenotazioni e informazioni si potrà chiamare il numero 0172 1908030 da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 o alla mail info@museodellamagia.it