Festa patronale di San Grato a Rivoira

Torna anche quest’anno la tradizionale Festa Patronale di San Grato nella frazione Bovesana di Rivoira. Sarà una edizione estremamente ridotta per rispettare le norme anti Covid.

Si comincia questa sera alle ore 20,30 con una veglia di preghiera, si proseguirà domani sempre alle 20,30 con la Santa Messa e domenica alle ore 10,30, Santa Messa Solenne in onore del Santo Patrono (verrà celebrata all’aperto) ed a seguire l’inaugurazione del nuovo centro polifunzionale realizzato dall’Associazione “Rivoira, terra di vita” in collaborazione con la Parrocchia e con il contributo del Gal.

Un unico momento “ludico”: il grande luna Park.

La Famiglia Gambarutti, da 45 anni ininterrottamente a Rivoira, non ha voluto “saltare” questo appuntamento. Si è iniziato ieri sera e le giostre gireranno fino al 13 settembre. Giostre per grandi e piccini, che il martedì ed il giovedì, costeranno solo un euro per ogni giro.

Mercoledì 9 settembre, la sera, grande torneo sulla giostra delle catene.