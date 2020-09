Il Covid non ferma la tradizione della Fiera di San Chiaffredo, a Crissolo: domani in paese 56 espositori

L’emergenza Covid non ferma la tradizione della Fiera di San Chiaffredo di Crissolo.

In paese tutto è pronto per l’evento in programma domani, sabato 5 settembre. La fiera sarà – ancora una volta – la vetrina per le attività agricole e artigianali del territorio.

Sin dalle prime ore del mattino, nel pieno rispetto delle nome anti-Covid, 56 stand espositivi troveranno posto nella parte alta del concentrico, a partire dal bivio per il Pian del Re e fino alla spiaggia.

Il Comune ha messo a punto una soluzione, diversa rispetto agli anni scorsi, che prevede il posizionamento dei banchi nell’area del paese dove non transita la strada provinciale della Val Po.

In questo modo, l’intero spazio fieristico sarà chiuso alle auto (con divieto di sosta già a partire dalle 18 di questa sera).

Non solo: gli accessi saranno ovviamente controllati, per far sì che vengano rispettate le normative, una su tutti l’utilizzo corretto della mascherina.