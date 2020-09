La musica Barocca alla Certosa di Pesio: Sabato 5 Settembre concerto di Bach

"La Bibbia della Musica". Questo il titolo del concerto che sabato 5 settembre segnerà il quinto appuntamento del Voxonus Festival 2020, dopo i successi di Vado Ligure e Albissola Marina in Liguria, Ormea ed Acqui Terme in Piemonte. Con doppio turno di spettacolo alle 18 e alle 21.15 Claudio Gilio, musicista di fama internazionale e direttore artistico dell'Orchestra Sinfonica di Savona, accompagnerà il pubblico con il suono della sua viola in un percorso musicale intenso e suggestivo. Al centro del programma, le Suites del grande compositore tedesco (Suite N°1 in Sol magg., N°2 in Re minore, N°3 in Do magg.)

Un doppio tuffo nel passato, musicalmente con J. S. Bach in epoca barocca e artisticamente nel Medioevo grazie alla storia della Certosa, fondata nel 1173 dal monaco Ulderico e tuttora centro spirituale e culturale unico nel suo genere. Un'atmosfera unica che ben si sposa con il tono delle Suites di Bach, da cui il titolo del concerto "La Bibbia della musica".

"L'arte di Bach è per me la massima summa della perfezione musicale. Studiare Bach rappresenta un viaggio spirituale nel proprio IO, un approfondimento senza fine alla ricerca di un equilibrio interiore e di una espressività sobria e chiara. La magica atmosfera della Certosa di Pesio è sicuramente un potente amplificatore di questa ricerca". Lo dichiara Claudio Gilio, direttore artistico dell'Orchestra Sinfonica di Savona e del brand Voxonus Festival.

Si invita alla prenotazione al numero 019.824663/340.6172142 o inviando una mail a ufficiostampa2@orchestrasavona.it.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle misure anti Covid-19: il pubblico dovrà indossare la mascherina e seguire le procedure sanitarie ministeriali.