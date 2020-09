Lo chef Alessandro Borghese al Festival della Tv e dei nuovi media di Dogliani. "La cucina?...E' un atto d'amore!" (VIDEO)

Si è aperto questa mattina il "Festival della Tv e dei nuovi media di Dogliani". Una manifestazione ridimensionata a causa del covid, ma non per questo meno attraente ed interessante. Tanti ospiti importanti anche per l'edizione 2020, dal 4 al 6 settembre, con grandi personaggi del mondo della Tv, come Amadeus, Linus, Diletta Leotta, Urbano Cairo ed altri.

Questo pomeriggio, sotto un insolito sole cocente, è stata la volta dello chef Alessandro Borghese, tra i pionieri dell'avvento del mondo dell'enogastronomia sul piccolo schermo. Borghese, intervistato per l'occasione dalla giornalista Alessandra Comazzi, ha parlato ovviamente di cucina e di come si sia trasformata negli ultimi anni. Un viaggio a 360° tra esperienze culinarie e televisive.

Non poteva mancare anche un'analisi degli effetti del covid sulla ristorazione. Anche lo "smart working", ha affermato il famoso chef - di fatto ha tolto clientela a ristoranti e locali simili. Ma cos'è la cucina per Alessandro Borghese? E' lo stesso Chef a spiegarlo dal palco del Festival: