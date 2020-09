Saluzzo, cessa l'attività la pediatria di libera scelta dottoressa Robazza

La dottoressa Pier Valeria Robazza cessa la propria attività di Pediatra di Libera Scelta dal 7 settembre per trasferimento in altra ASL. Sono già state avviate le procedure per l’affidamento di un incarico sostitutivo.

In attesa della copertura dell’incarico, visti i tempi ristretti per l’inserimento di un nuovo pediatra, al fine di garantire la continuità di cura, a partire da tale data l’assistenza a favore dei bambini in carico alla dott.ssa Robazza sarà assicurata temporaneamente con le seguenti modalità:



- agli a ssistiti con il cognome che inizia con le lettere dalla A alla G compresa :

Dott. Mauro Tonello negli orari e sedi sotto indicate:

Saluzzo (corso Roma 7) – tel. 0175 45451: lunedi dalel 14,30 alle 19, martedi dalle 9 alle 12.30, mercoledi dalle 9 alel 12.30, givoedi dalel 14 alle 17 e venerdi dalle 9 alle 12.30.

Le visite si svolgono sempre su appuntamento – Per le prenotazioni, salvo urgenze, telefonare al Dott. Tonello al n. 368 203713 dalle ore 8,00 alle ore 10,00.

- agli assistiti con il cognome che inizia con le lettere dalla H alla Z :

Dott.ssa Letizia Garbarini negli orari e sedi sotto indicate:

Revello (via Saluzzo 109) tel. 0175 576179: lunedi dalle 14 alle 17, martedi dalle 10 alle 14, mercoledi dalle 14 alle 17, giovedi dalle 14 alle 17, venerdi dalle 13 alle 16, sempre su appuntamento.

Martiniana Po (il mercoledi, per ora sospeso). Per urgenze: 347 8455443