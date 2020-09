“Sciare a Pian Munè? Un gioco da ragazzi!”: la golosa promozione torna sulle nevi della Valle Po

La stazione sciistica Pian Munè di Paesana si appresta a mettere in vendita gli Skipass Stagionale 2020/21 in promozione per i ragazzi residenti nei Comuni facenti parte dell’Unione Montana del Monviso (Paesana, Crissolo, Ostana, Oncino, Sanfront, Rifreddo, Envie, Pagno, Brondello) e Revello, Barge e Saluzzo oppure per ragazzi con seconda casa nel Comune di Paesana (genitori proprietari o affittuari per la quale bisogna munirsi di documento/bolletta su cui compaia il nome del proprietario/affittuario).

La promozione durerà dal 12 settembre al 15 novembre. Ecco gli interessati.

Sei nato dopo il 1 gennaio 2006?

Stagionale”Plus” omaggio per sciare nei giorni feriali e il sabato (costo di attivazione 10 euro)

Stagionale “Premium” per sciare in tutti i giorni di apertura della stazione sciistica ti bastano 49 euro totali.

Sei nato fra il 31 dicembre 2015 ed il 1 gennaio 2003

Per te c’è lo Stagionale “Plus” a 49 euro oppure lo Stagionale “Premium” a 89 euro.

Promozione adulti (papà, mamma, fratelli o sorelle maggiorenni

Per gli adulti viene messo in vendita lo Stagionale a 149 euro che sarà “Plus” o “Premium”, a seconda della promozione stipulata dai figli.

La promo per i ragazzi non obbliga all’acquisto dello stagionale da parte dei genitori ma l’acquisto a prezzo promozionale per i genitori è subordinata alla stipula della promo per i figli.

Per aderire alla promozione le regole da seguire sono queste:

Presentarsi alla biglietteria di Pian Munè il sabato e domenica dalle 10 alle 18 a partire dal 12 settembre 2020 fino al 15 novembre 2020;

presentarsi personalmente (ogni soggetto aderente alla promo deve essere fisicamente presente) munito di documento di identità ed eventualmente di card ricaricabile utilizzata la stagione precedente;

non sono ammesse richieste di promo tramite mail e non verranno accettate richieste al difuori delle date indicate dalla promo:

lo stagionale viene caricato su una card personale e nominativa che ha un costo di 2 euro (quella degli anni precedenti è valida).

al momento della stipula stagionale verranno richiesti i dati personali, una mail di riferimento ed un numero di telefono.

Altre ipotesi

Coloro che non possono aderire a queste promozioni, dal 12 settembre al 1 novembre, potranno invece usufruire della Promo stagionali, acquistabili anche online a partire dal 12 settembre 2020).

Esse sono:

Bambini fino ai 3 anni, nati dopi il 1 gennaio 2017, che sciano gratis, sempre

Bambini di età compresa fra i 4 ed i 6 anni (nati dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre.2014): gratis se accompagnati da un adulto con stagionale tariffa plus o premium (avrà lo stesso tipo di stagionale).

Bambini di età compresa fra i 7 ed i 14 anni (nati dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2006) Stagionale “Plus” a 49 euro e Stagionale “Premium” a 69 euro.

Ragazzi di età compresa fra i 14 ed i 17 anni (nati dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2002) Stagionale “Plus” a 69 euro e Stagionale “Premium” a 99 euro.

Adulti nati prima del 1 gennaio 2002, Stagionale “Plus” a 149 euro e Stagionale “Premium” a 199 euro.

Over 60 (nati dopo il 1 gennaio 1960) riduzione nei giorni feriali con skipass a 12 euro, Stagionale “Plus” a 129 euro e Stagionale “Premium” a 149 euro.

L’abbonamento Premium prevede lo sconto del 5% su tutti i servizi offerti all’interno della stazione sciistica e i vantaggi presso i partners: 10% di sconto presso il negozio Isaia Sport di Paesana e 10% di sconto presso la Pizzeria Il Boschetto di Sanfront.

Le regole di utilizzo dello skipass stagionale sono presenti sul “Regolamento Abbonamenti” all’interno del sito web pianmune.it