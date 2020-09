I nidi e micronidi comunali di Cuneo pronti a ripartire dall'8 settembre

I nidi e le strutture per la fascia di età 0-3 del Comune di Cuneo apriranno il prossimo 8 settembre. In modo graduale, per accompagnare i bambini, passo passo, verso una pseudo normalità, come evidenzia l'assessora Franca Giordano: "Ogni aspetto sarà gestito con la massima attenzione, nel rispetto dei tempi dei bambini, come avviene sempre, ma quest'anno ancora di più".

Pseudo, appunto. Tutte le indicazioni saranno fornite ai genitori dei bambini già il giorno 7, per poter ricominciare pienamente informati per il giorno dopo. Ci sarebbe stata la possibilità, come da ordinanza regionale, di aprire già dal 31 agosto, ma la comunicazione è stata data solo il 28 e molte strutture non erano pronte.

C'è voluta un'ulteriore settimana per essere pronti.

Queste le strutture educative del Comune destinate alla fascia 0-3 nel territorio comunale del capoluogo:

Asilo Nido N. 1 "I girasoli"

Via Silvio Pellico, 5

Asilo Nido N. 2 "Le pratoline"

Via Bruno di Tornaforte, 19/bis

Micronido comunale N. 3 "Le primule"

Via Silvo Pellico, 5

Micronido comunale N. 4 "Il paguro"

via Carlo Emanuele III, 6

Micronido Aziendale ospedale "S. Croce" nella ex Caserma “Piglione”, in Via Bongiovanni 20.

Cosa prevedono le indicazioni generali? Gruppi stabili, misure di igiene e niente mascherine per i bambini. Oltre al registro di presenze giornaliero dei bambini e del personale scolastico ed educativo.

La precondizione per la presenza nei servizi educativi e nelle scuole dell’infanzia di bambini, genitori o adulti accompagnatori e di tutto il personale a vario titolo operante è:

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;

•non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

•non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Analogamente agli altri istituti scolastici di ogni ordine e grado ed alle aule e strutture universitarie, all’ingresso NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.