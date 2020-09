7 residenti a Bra positivi a Covid-19, tutti in isolamento domiciliare

Secondo i dati forniti dall'Unità di Crisi Covid della Regione Piemonte, alla data del 4 settembre 2020 a Bra risultano essere 7 i residenti positivi al Coronavirus, tutti monitorati dall’Asl e isolati in quarantena presso il proprio domicilio.



"Si rammenta la necessità di rispettare le semplici norme di sicurezza previste dal Ministero della salute - scrive in una nota l'ufficio per le relazioni con il pubblico del comune di Bra - mantenere le distanze di sicurezza interpersonale, indossare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico nonché, dalle 18.00 alle 6.00, anche negli spazi pubblici in cui sia più agevole il formarsi di assembramenti e lavarsi frequentemente le mani. Misure che non impediscono una normale vita sociale."



"I cittadini che rientrano dall'estero - conclude - in particolare per coloro che rientrano da soggiorni in Spagna, Grecia, Croazia e Malta, sono invitati a prendere visione delle istruzioni operative approvate dalla Regione Piemonte.