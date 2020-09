Cuneo Volley e Samarcanda continuano a crescere insieme

Da diversi anni Samarcanda pro Srl è la serigrafia di fiducia del Cuneo Volley. Dedizione, professionalità e creatività hanno sempre contraddistinto l’azienda fossanese e il Club cuneese è orgoglioso di poter contare su questa collaborazione, che in questa stagione ha visto una crescita esponenziale del sostegno accordato.

La responsabile Claudia Beoletto: «Crediamo fortemente nel progetto del Cuneo Volley, condividendo molti principi fondamentali come la professionalità, l'impegno e l'ambizione. Ci fa molto piacere continuare a collaborare con il club di pallavolo maschile cuneese, sapere che i nostri lavori accompagneranno i ragazzi in giro per l'Italia durante i match di questo campionato è una grande soddisfazione. Auguriamo a tutto il team e allo staff di raggiungere gli obbiettivi prefissati e di regalarci delle belle partite, con la speranza di poter venire a tifare al palazzetto».

I continui investimenti in attrezzature all’avanguardia, unite alla professionalità, correttezza, puntualità e discrezione impiegata nel lavoro, hanno determinato la crescita esponenziale dell’azienda, che a oggi dispone di un reparto grafico a completa disposizione del cliente e di un reparto commerciale pronto a consigliare gli articoli più idonei alle necessità richieste.