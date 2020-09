"E' stato un periodo difficile per tutti, ho lavorato anche con il Covid, perché mio dovere": la sindaca di Trinità replica agli attacchi subiti via social

E' arrabbiata Ernesta Zucco, sindaca di Trinità, nel videomessaggio pubblicato sulla pagina facebook del Comune che amministra.

A questo mezzo affida la replica ai tanti attacchi ricevuti a mezzo social, difendendo l'operato dell'amministrazione in un periodo difficilissimo. "Ho lavorato con il Covid e non è stato per niente facile. Ma sono fortunata perché ne posso parlare", dice ai trinitesi.

Difende l'ultimo ragazzo assunto in Comune."Non è un imbecille". Ne evidenzia il curriculum e la competenza e il grande lavoro svolto in questi primi tre mesi di servizio, al posto di chi lo ha preceduto, andato in pensione dopo 37 anni. "Il Comune non è senza speranza e non assume solo incompetenti. Il nuovo assunto sta lavorando anche 12 ore al giorno, per assicurare il servizio anagrafe. Non so se chi critica sui social possa vantare un curriculum come il suo".

Infine l'invito a fare tutti il proprio dovere, "perché non è finita. Usiamo il cervello, chi ha scritto nefandezze venga a chiedere scusa. Io sono presente in Municipio per chiunque volesse spiegazioni".