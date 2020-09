Esercitazioni nel Lazio per il gruppo cinofilo “Le Fiamme” dell’Anfi di Cuneo

Il gruppo cinofilo da soccorso “Le Fiamme” dell’Anfi di Cuneo (associazione Nazionale Finanzieri d’Italia) è stato impegnato dal 22 al 30 agosto in un addestramento presso le località di Monte Livata (Roma) e il comune di Amatrice.

Le unità cinofile (8 binomi) si sono alternate in ricerca in superficie preleventemente presso Monte Livata, mentre per il soccorso in maceria il comune di Amatrice ha autorizzato l’utilizzo di un sito nei pressi di una frazione non ancora “riqualificata” dopo il sisma del 2016.

L’addestramento, inquadrato in un più ampio programma formativo delle unite cinofile, terminerà nelle giornate dal 2 al 4 ottobre nell’esame di operatività delle stesse per poi essere impiegate, seguito richiesta dell’Autorità preposte per interventi reali a fianco di vigili del fuoco e Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Un importante successo è invece stato segnato dal Coordinamento Territoriale del Volontariato ANFI di Protezione Civile di Torino, entrate nella Nazionale italiana delle squadre da ricerca su macerie.

L'E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) ha effettuato nei giorni 21,22 e 23 agosto 2020, le prove specifiche per le squadre cinofile che si sono contese l'accesso al campionato mondiale F.C.I. (Federazione Cinologica Internazionale) di ricerca dispersi con unità cinofile a squadre.

Il campionato dovrebbe svolgersi in Romania a metà novembre, COVID permettendo, e la squadra torinese avrà l’onore di rappresentare l'Italia nella suddetta competizione.

Durante la selezione si sono confrontate diverse squadre provenienti da tutta Italia di notevole valore tecnico. Su otto squadre presentatesi per le selezioni finali, ben quattro fanno parte del Coordinamento Territoriale del Volontariato dell’ANFI Protezione Civile di Torino.

E’ con stima e orgoglio che il Referente Cinofili del Coordinamento Territoriale di Torino Franco Muccione ha annunciato che la Squadra ANFI si è qualificata al primo posto e rappresenterà la Nazionale Italiana come Squadra da Ricerca su macerie.

A Vito Ventre e alla sua Squadra vanno i migliori auguri da parte del Presidente del Coordinamento Regionale Marco Fassero e da quello Territoriale Leonardo Capuano e da tutti i Volontari del Coordinamento per la finale.

I componenti della squadra Anfi - ricerca in macerie e superficie: capitano Marco Dall'Oco, conduttore 1 Dario Mollea, conduttore 2 Vito Ventre, conduttore 3: Andrea Zigotti. Conduttore di riserva: Alessandro Libra con cane Raja (Pastore Belga Malinois), cane Pik (Pastore Belga Malinois) e cane Amina (Pastore Belga Malinois).