Saluzzo, aperta la Mostra della Meccanica Agricola: “segnale forte del settore per ripartire”

Si è aperta questa mattina a Saluzzo, al Foro Boario, la 73^ edizione della Fiera della Meccanica Agricola, da 12 anni fregiata del titolo di nazionale, storico appuntamento agricolo del territorio per ditte, operatori, esperti e pubblico.

Si è aperta, connotata di nuovi aggettivi e di nuovi valori nell’anno segnato dall’emergenza sanitaria Covid. "Evento coraggioso e simbolico", associando al suo valore nodale per l’economia di un settore primario come l’agricoltura, quello di segnale auspicato per la ripartenza, grazie alla sfida che vede insieme sinergie allargate: dalle Forze dell’Ordine agli amministratori, associazioni e sindacati di categoria, agli operatori e imprenditori del settore.

"E’ il risultato di un gioco di squadra vincente" come è stato sottolineato trasversalmente negli interventi dei politici intervenuti a comporre il parterre del taglio del nastro: il sindaco Calderoni, la presidente Fab Carlotta Giordano, i senatori Taricco e Perosino, il vicepresidente della Provincia Flavio Manavella, l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi, il direttore Spresal Santo Alfonzo, per la Camera di Commercio Luca Crosetto, il presidente regionale Arap Roberto Chialva, il direttore di zona Coldiretti Mario Dotto, il presidente regionale Confagricoltura Enrico Allasia, il presidente Regionale CIA - Gabriele Carenini, il presidente di zona confartigianato Daniela Minetti.

“Sicurezza” l’altra parola chiave della mostra edizione 2020, in riferimento alla necessità di operare in base alle norme anticontagio Covid. Uno sforzo che durerà ancora mesi.

L’accento dell’assessore alla Sanità Icardi sul protocollo creato dalla Regione per i lavoratori stagionali della frutta che ha dato risultati positivi, ha detto, grazie alla istituzione di un Commissario straordinario (Giuseppe Guerra) al monitoraggio dei lavoratori stagionali africani, con l’isolamento o ricovero dei positivi e la verifica delle condizioni di lavoro nella direzione della sicurezza.

500 stand al Foro Boario in circa 35 mila mq espositivi, con ingressi e uscite separate per il distanziamento sociale e le normative anticontagio.

Ricco il programma da oggi fino a lunedì 7 settembre, Fiera di San Chiaffredo, il santo patrono di Saluzzo. Conferenze, rigorosamente a numero chiuso e su prenotazione, ma in presenza. Un videoledwall allestito all’interno della Mostra, che proietterà gli incontri in tempo reale, con la possibilità di connettersi anche da casa sui canali della Fondazione Bertoni.

Protagoniste saranno le Associazioni di settore e l’UNCEM in collaborazione con Filiera Legno Monviso.

Sempre al Foro Boario, al Pala CrSaluzzo e non in piazza Cavour come gli anni precedenti, si svolge il 21° Salone Auto e Moto: 20 spazi espositivi, 11 concessionarie locali.

Orari di visita alla Mostra della Meccanica: sabato 5 settembre - dalle 8 alle 20, domenica 6 settembre - dalle 8 alle 20, lunedì 7 settembre - dalle 8 alle 16

Anche la Festa Patronale offre al pubblico serate di musica e spettacoli,

Stasera sabato 5 sarà la volta di Aurelio Seimandi e grande evento firmato Occit’amo Festival domenica 6 settembre, serata con Van De Sfroos.

Il programma completo della mostra

sabato 5 settembre

Ore 16• Foro Boario, apertura 21° Salone Auto e Moto

Ore 20 • Chiusura fiera

Domenica 6 settembre

Tutto il giorno • Foro Boario, 21° Salone Auto e Moto

Ore 8 • Foro Boario apertura Fiera

Ore 20 • Chiusura fiera

Tutto il giorno • Foro Boario, 21° Salone Auto e Moto

Lunedì 7 settembre

Tutto il giorno • Centro cittadino

Tradizionale Fiera di San Chiaffredo

Organizzata dal Comune di Saluzzo

Info: Polizia Municipale tel. 0175 211325

Ore 9.30 Convegno “Dal bosco alla comunità energetica “

Conclusioni

Ore 16 • Chiusura fiera Salone auto moto 21a edizione al Pala CRS / Foro Boario