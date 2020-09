Si cerca infermiera/e da inserire full time alla residenza "La meridiana" di Chiusa Pesio

La Fondazione Residenza “La Meridiana” di via Paschero Sottano 45 a Chiusa di Pesio cerca un/una infermiere/a da inserire full-time nel proprio organico e, dato il carattere di urgenza, è disposta a valutare anche collaborazioni con disponibilità più limitata.



Passata alle cronache nei giorni scorsi per aver consegnato 60 buoni da 200 euro per premiare i dipendenti in prima linea contro il Covid-19 ora, per una serie di combinazioni, rischia di non avere sufficiente personale infermieristico per assistere gli 85 ospiti. “Abbiamo avviato una ricerca - spiega il presidente Giacomo Tosello - ma in questo periodo difficile sembra impossibile trovare una nuova figura da inserire nella nostra struttura Covid free. Per questo siamo aperti a valutare anche la posizione di persone con una ridotta disponibilità di tempo”.



Coloro che sono interessati possono scrivere a info@residenzalameridiana.it inviando il proprio cv; se il profilo sarà in linea con la ricerca saranno ricontattati per un colloquio con la direzione.