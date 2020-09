Viale Angeli pedonale fino all'11 ottobre: "Necessario monitorare l'impatto sulle vie laterali con le scuole aperte"

Sarebbe prematuro decidere adesso per la pedonalizzazione perenne del viale degli Angeli a partire dal semaforo di corso Brunet fino al santuario.

Per ora la decisione è stata rimandata e l'isola pedonale procrastinata fino a domenica 11 ottobre. Il Comune, come spiga l'assessore alla Mobilità Davide Dalmasso, si è preso un ulteriore mese di tempo per valutare una decisione che, comunque la si veda, sarebbe destinata a cambiare notevolmente la mobilità cittadina, chiudendo al traffico un'arteria fondamentale per Cuneo, dove transitano quotidianamente migliaia di veicoli.

La decisione di pedonalizzare era stata presa con l'avvio della fase 2 della gestione della pandemia, dal 4 maggio, quando le persone, chiuse in casa per due mesi, avevano bisogno di riappropriarsi degli spazi cittadini. Mantenendo, però, le distanze.

Ecco che la pedonalizzazione del viale era stata una risposta importante: la possibilità di passeggiare in città, in un contesto verde, evitando gli assembramenti che inevitabilmente si sarebbero creati.

Dopo il primo periodo, la decisione di chiudere al traffico la zona per tutta l'estate, quindi fino a domenica 6 settembre, domani. Per tornare alla normalità dalle 10 di lunedì 7. Una decisione apprezzata dalla maggior parte dei cuneesi, residenti del viale compresi.

Adesso un nuovo prolungamento della misura, fino all'11 ottobre. Un tempo sufficiente - 4 settimane circa - per capire l'impatto sulla viabilità alternativa e sulle vie laterali con l'apertura delle scuole. In quella zona ce ne sono, tra nidi, infanzia, elementari e medie. I dati raccolti fino ad oggi non hanno evidenziato un particolare sovraccarico in queste strade ma, appunto, le scuole erano chiuse.

Al momento i cuneesi, sperando anche nel bel tempo, potranno godersi tutto il mese di settembre per passeggiare, andare in bici, con il monopattino o con i roller lungo il viale più bello della città. Da ottobre si vedrà. Senza contare che potrebbe, quella della pedonalizzazione del viale, diventare una misura circoscritta ai mesi estivi, restando attiva - nella restante parte dell'anno - solo nei weekend, come è sempre stato.