Una squadra di terra del nucleo SAF dei vigili del fuoco di Cuneo sta intervenendo in alta Valle Gesso, nella zona dei laghi di Valscura, dove sono state segnalate circa 20 pecore in pericolo, bloccate vicino ad un dirupo.

A dare l'allarme il malgaro.

I vigili stanno recandosi in loco per capire come intervenire, in quanto il rischio reale è quello di spaventare gli animale e peggiorare la situazione. Per il momento arriveranno lì cercando di capire i margini di intervento.