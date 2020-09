eVISO alla Mostra Nazionale della Meccanica Agricola di Saluzzo 2020

Si svolgerà in tutta sicurezza la 73a Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo, 12a edizione Nazionale, che con oltre 500 stand espositivi continua ad essere uno degli appuntamenti più importanti del settore agricolo piemontese. La Mostra si terrà dal 5 al 7 settembre al Foro Boario di Saluzzo sabato e domenica dalle 8 alle 20 e lunedì, giorno della festa patronale di Saluzzo, dalle 8 alle 16.

eVISO, energy partner della manifestazione in virtù della collaborazione con la Fondazione Amleto Bertoni, sarà presente per incontrare i suoi clienti e informare i visitatori dei servizi e della tecnologia che hanno già scelto più di 5000 aziende agricole. Appuntamento allo STAND D1, all’ingresso principale della fiera.

L'intera manifestazione avrà luogo tenendo conto di tutte le misure di distanziamento sociale che hanno permesso agli organizzatori di ottenere il riconoscimento dell’Università di Torino “Covidless Approach&Trust”, grazie alle regole adottate al fine di minimizzare i rischi di contagio da Covid-19.

Il “Covidless Approach&Trust” è uno studio che ha coinvolto comuni come Alba, Bra, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana e Limone Piemonte, l’Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo e l’Unione Montana Valle Maira, certificandone la fruibilità in tutta sicurezza dei servizi. Di fronte a questo progetto, finanziato dalla Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo, Saluzzo si è presentata come comunità coesa, solidale ed accogliente, pronta per ripartire anche in una stagione complessa.