Ribauto è la concessionaria multimarca che lascia sempre tutti soddisfatti!

Ribauto è una concessionarie storica e ben affermata in tutta la provincia di Cuneo e, grazie alla serietà con cui ha sempre operato, è diventata un punto di riferimento per gli automobilisti della zona. Non si è fermata neanche durante il lockdown, assicurando, grazie all'utilizzo di mezzi digitali, una continua assistenza e consulenza al cliente e offrendo un'esperienza d'acquisto sicuramente nuova e diversa, ma sempre soddisfacente.

Oggi Ribauto è pienamente operativa, con tutte le misure a tutela della salute di staff e clienti, a cominciare dalle quotidiane sanificazioni degli ambienti espositivi e dalla dotazione in salone e nelle postazioni di lavoro di tutti i dispositivi di protezione personali, quali gel igienizzante, guanti, mascherine e barriere di sicurezza in plexiglass. E' possibile effettuare anche i test drive, effettuati in totale sicurezza, perché le vetture vengono sanificate al termine di ogni utilizzo.

Per poter seguire al meglio la Clientela sempre crescente nel punto vendita di Savigliano, la direzione ha chiuso la filiale di Alba potenziando la sede Savigliano sia nella vendita che nell’assistenza e con tutta una serie di servizi accessori, a cominciare dalla possibilità di accedere a finanziamenti molto agevolati per pagare le nuove auto acquistate.

Da Ribauto potete trovare anche l’officina autorizzata Toyota.

Potete visitare il Parco Usato Garantito di Ribauto QUI

Per info, prenotazione test drive o qualsiasi altra necessita, scrivere a: info@ribauto2srl.com oppure telefonare a: 0172.31191

Ribauto2 - Via della Morina, 4 - Savigliano (CN)