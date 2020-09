A Cuneo caccia all'affare con "Lo Sbarazzo": negozi della città diventano bancarelle per un giorno

Arrivano a Cuneo le grandi occasioni de “Lo Sbarazzo”, l’evento organizzato da Confcommercio Cuneo e WeCuneo durante il quale numerosi negozi esporranno gli articoli migliori e grandi occasioni a prezzi mai visti.

Si terrà domenica 13 settembre 2020 durante l’intero arco della giornata con la merce in bella vista sulle bancarelle disposte lungo Via Roma, Corso Nizza Centro, Via Carlo Emanuele III, Corso Nizza Alta e Piazza Europa.

L’idea è quella di andare oltre l’abbigliamento, le calzature e gli accessori, ma proporre articoli di vario genere. “Plaudo all’iniziativa dei colleghi dell’altipiano di Cuneo – afferma Luca Chiapella, presidente di Confcommercio Cuneo – davvero interessante, un’occasione d’incontro e scambio tra domanda ed offerta, nella quale trovare grandi occasioni”. “Abbiamo accolto con favore – interviene Giorgio Chiesa, presidente di WeCuneo – l’idea avanzata da una buona parte di commercianti cuneesi e ci siamo attivati per allargare la base della proposta”. “Ci auguriamo – conclude Chiesa – che l’idea venga accolta positivamente dal pubblico e che possa riscuotere il successo che merita”.

Sarà una vera e propria caccia all’affare!