Amadeus ospite al Festival della Tv e dei nuovi media di Dogliani (VIDEO)

Con tutta la sua energica simpatia, Amadeus questo pomeriggio è salito sul palco del "Festival della Tv e dei nuovi media di Dogliani". In piazza "Umberto I" tanta la gente presente, nonostante il sole rovente e la temperatura ben oltre i 30 gradi.

Amadeus, intervistato per l'occasione dal giornalista Aldo Cazzullo, ha ripercorso le tappe della sua carriera, iniziata tanti anni fa partendo dal mondo radiofonico. Il presentatore Rai, che proprio ieri ha festeggiato il suo 58° compleanno, ha parlato anche dei suoi programmi in Rai e del Festival di Sanremo che condurrà per il secondo anno consecutivo. Ecco l'arrivo di Amadeus a Dogliani:

Amadeus ha ricordato anche l'evento storico televisivo della sua memoria come il primo uomo sulla Luna: