Linus e Nicola Savino si raccontano al Festival della Tv di Dogliani (VIDEO)

Ormai è chiaro! Il mondo della televisione affonda le proprie radici nella radio. Se dopo l'intervento di Amadeus questo poteva rappresentare un indizio, con Linus e Nicola Savino abbiamo avuto la consacrazione di questo leitmotiv. I due conduttori radiofonici e televisivi sono stati ospiti questo pomeriggio al "Festival della Tv e dei nuovi media di Dogliani". Comprensibile il calore del pubblico per due personaggi che da anni sono sulla cresta dell'onda non solo nel mondo della radio, ma anche in quello della televisione, grazie a programmi di successo.

Savino e Linus si sono intervistati a vicenda ripercorrendo le tappe delle proprie brillanti carriere. Linus, "un ragazzino" da 62 anni, è apparso in gran forma e con la solita verve. Lui alla Kermesse cuneese è ormai di casa, visto che per ben quattro edizioni è salito sul palco di piazza Umberto I. Frizzante e dispensatore di simpatia anche Nicola Savino, dieci anni più giovane del collega e con un'abbronzatura da fare invidia al collega Carlo Conti. Ecco le immagini dell'arrivo di Linus al Festival di Dogliani:

Anche Nicola Savino al suo arrivo a Dogliani è stato accolto dal calore del pubblico cuneese:

Il conduttore originario di Lucca ha aperto il suo "salotto" raccontando a Linus come è nata la passione per la radio.