Sergio Brocchiero non ha dubbi: “La più grande sfida sarà portare la gente a vivere, conoscere e apprezzare la nostra bella Costigliole Saluzzo”

“La vita è puntellata di passioni. Le cose che veramente ci prendono, sono quelle che facciamo per passione”.

Sergio Brocchiero, 60 anni, suffraga così la decisione di scendere nuovamente in campo, candidandosi a sindaco della “sua” Costigliole Saluzzo alle prossime elezioni amministrative del 20 e 21 settembre prossimi.

Psicologo libero professionista, con studio in paese, Brocchiero ha già maturato in passato esperienze amministrative, sempre al servizio del suo paese: nel 1985 la sua prima elezione nei banchi del Consiglio comunale, all’età di 25 anni. Per due anni ricopre la carica di assessore a Sport e Cultura, per poi – nel 1987 – venire eletto sindaco di Costigliole Saluzzo. Carica che ricopre sino al 1995, per due mandati.

Dal 1995 tornerà a sedere ai banchi del Consiglio comunale nel 2015, dopo le scorse elezioni amministrative, come capogruppo d’opposizioni.

Ora, la nuova discesa in campo. Perché? “Per passione. Per l’amore per il nostro Comune, per il posto in cui siamo nati e in cui abbiamo deciso di vivere. Personalmente, poi, sono un appassionato della storia del nostro Comune, della quale ho scritto un paio di libri. Nutro un affetto e un amore particolare per questa comunità, nobile, antica, grande.

Senza contare che poi sono stato spinto e sollecitato dagli amici di lista”.

Una lista costruita con uno “zoccolo duro” formato da alcune persone già presenti nella compagine del 2015 e con nuovi “innesti”. La candidata più giovane? Una studente 19enne iscritta alla facoltà di Beni culturali: Costigliole ne ha parecchi, potrà anche lei dare il suo apporto importante.

Qui, caso forse più unico che raro in Piemonte, sorgono tre castelli, il palazzo nobiliare Sarriod de La Tour, il palazzo sede del Comune: “Di beni da valorizzare ne abbiamo molti”.

Come vede Sergio Brocchiero la “sua” Costigliole? “È un paesino molto bello, antico, interessante, ricco di stoia”. Ma che, come molti altri Comuni, “soffre, in un periodo di difficoltà e crisi, acuito dall’emergenza Covid-19”.

“I meriti vanno riconosciuti, con onestà intellettuale” rimarca parlando di un “paese che è cresciuto in questi anni, grazie al lavoro delle Amministrazioni che si sono susseguite. La mia Amministrazione a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta aveva fatto molte cose, diverse, e dettate dalle necessità dell’epoca. Penso alla rete fognaria, ai marciapiedi, alle piazze. Prima ancora si erano portati a termine interventi diversi. E dopo di noi, le Amministrazioni hanno saputo lavorare bene”.

Il risultato? “Costigliole è discretamente ben dotata di strutture che ben si prestano ad ospitare iniziative ed eventi, abbiamo una zona sportiva, un salone polivalente bello ed efficiente, tutto il palazzo La Tour”.

Quale può essere quindi una delle grandi sfide che attenderà il prossimo sindaco del paese? “La grande sfida sarà creare movimento, eventi, situazioni che possano far vivere il paese, sia attraverso flussi turistici sia attraverso la creazione di relazioni interne alla comunità, ma anche con chi viene dall’esterno.

Il rischio, altrimenti, sarà quello di avere tante cattedrali nel deserto. Un paese con ottime strutture, ma vuote o sottoutilizzate. Probabilmente questa sarà la sfida più complicata e difficile. È facile realizzare una struttura, più complesso invece farla funzionare e gestirla.

La creazione di iniziative e attività, non dobbiamo dimenticare, può avere ricadute economiche sull’indotto che gravita sul nostro paese. Il commercio fatica, come da altri parti, ma qui particolarmente.

Avere un movimento ed un passaggio in paese potrebbe dare linfa al settore commerciale e potrebbe far conoscere paese, con un borgo di assoluto primordine bello, discretamente ben conservato ma che comunque va maggiormente recuperato.

Dobbiamo fare in modo che la gente possa venire, conoscere e apprezzare Costigliole”.

In che modo? Con l’immancabile appoggio del mondo volontaristico locale: “Il Comune deve essere parte attiva, stimolare le Associazioni del territorio e collaborare per mettere in cantiere una serie di attività per rendere vivo, vivibile e interessante il nostro Comune e per far sì che si percepisca la voglia e il piacere di venire a Costigliole.

Per questo sarà fondamentale la collaborazione della Pro loco, dell’Associazione ‘Carpe diem’, che si occupa dell’aiuto ai giovani ed alle fasce deboli, dell’Associazione ‘Attivamente’, con giovani e ragazzi che si impegnano nell’oratorio ma non solo, dell’Associazione ‘Porto franco’, legata alla Parrocchia per il sostegno alle fasce deboli, con il doposcuola e con corsi di alfabetizzazione per extracomunitari. Ma non dimentichiamo la stessa parrocchia, con tutte sue attività come l’oratorio, l’Estate ragazzi, sempre fatte in collaborazione con il Comune”.

Associazioni che “vanno sostenute, ma non solo economicamente, laddove è necessario. Bisogna sedersi intorno a un tavolo, parlarsi e organizzare il futuro. Così facendo, discutendo, mettendo sul tavolo le idee, alcune probabilmente riusciranno a trovare realizzazione.

Il Comune può portare avanti progetti che hanno una finalità utile per tutta la comunità”.