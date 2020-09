E' uscito il quinto libro del borgarino Marco Borgogno: un thriller dal titolo "La maledizione del Niger"

E' in questi giorni in distribuzione nelle librerie e sui portali mediatici il quinto romanzo di Marco Borgogno, l'ex sindaco di Borgo San Dalmazzo. Un nuovo thriller che riprende le indagini del commissario Julien Lefebvre del V° arrondissement di Parigi, già protagonista del precedente libro: "Il caso di Madame Amélie".

Nella Senna viene ritrovato un cadavere di una donna; si tratta della moglie dell’ambasciatore del Niger in Francia.

Inizia così questa complicata avventura che porterà il commisario ad indagare su un oscuro intrigo internazionale. Da Parigi, dove gode di grande stima, con l’aiuto dei colleghi del servizio segreto, si troverà ad indagare in uno dei territori più aridi e affascinanti del Sahel, dove la popolazione è considerata tra le più povere dell'Africa, in contrasto con le enormi ricchezze del sottosuolo. Ed è proprio l’uranio, un minerale ambito dai cosiddetti "nuovi e vecchi colonizzatori” a scandire le leggi ed i tempi di questa nazione, dove i francesi l’hanno sempre fatta da padrone.

Le miniere sono situate a nord-ovest, nella zona pre-desertica di Arlit a mille chilometri dalla capitale Niamey, dove si svolge gran parte del racconto. Alcuni scienziati del mondo accademico si sono chiesti se questo minerale prezioso, ma pericoloso per la sua radioattività, rappresenti per i nigerini un’opportunità o una maledizione. Sarà un tumultuoso susseguirsi di colpi di scena, con una trama ben congegnata e avvincente, non priva di logoranti relazioni sentimentali, che tengono il lettore con il fiato sospeso, fino all’epilogo della storia.

L’editore, Araba Fenice, ha così commentato l’ultimo lavoro di Marco Borgogno. “E’ un cinico affresco del mondo contemporaneo: la lotta tra i paesi in via di sviluppo e l’uomo bianco (o forse giallo) sempre desideroso di grandi affari al minimo costo. Un costo spesso sporco di sangue”.