Banca di Asti e Biver Banca tra le più solide in Italia

Banca di Asti e Biver Banca risultano essere tra le banche più solide in Italia, secondo la classifica annuale pubblicata a fine agosto da Altroconsumo Finanza che attribuisce 5 stelle - il massimo punteggio - alle banche del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti.

Anche quest’anno il mensile ha analizzato i bilanci dell’esercizio 2019 delle banche italiane e ha attribuito a ognuna un giudizio in stelle e un punteggio.

Per formulare la valutazione Altroconsumo Finanza ha esaminato i due principali indicatori di solidità e patrimonializzazione, il Common equity Tier 1 e il Total capital ratio, gli stessi che usa la Banca Centrale Europea per valutare la solidità delle banche. Tali indicatori percentuali vengono tradotti in punteggio numerico: 100 punti indicano che la banca rispetta esattamente i limiti. Con uno score inferiore a 100 la banca non raggiunge i limiti e non è considerata affidabile, superiore a 100 la banca supera i minimi richiesti.

Banca di Asti ha raggiunto il punteggio di 201,32 e le sono state attribuite 5 stelle, la massima valutazione.