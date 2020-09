Gnocchi al pomodoro: la super ricetta della braidese Marina Tibaldi (foto)

Al sugo di pomodoro, burro e salvia, oppure con semplice fontina a pezzetti, 'alla bava', come si dice qui in Piemonte. Il motivo per cui esistono tanti modi di condire gli gnocchi di patate è che li vorremmo mangiare tutti i giorni. Altro che giovedì gnocchi!

Provate a cimentarvi a farli a casa vostra, seguendo la ricetta della braidese Marina Tibaldi. Dire gnocchi nei suoi ricordi è dire famiglia.

"Gli gnocchi al pomodoro mi fanno tornare in mente la mia infanzia, quando si rientrava dalla campagna dopo la raccolta delle patate, che avveniva chinati per terra senza grandi macchinari. Era faticoso, partecipavamo tutti, grandi e piccini, ognuno faceva la propria parte. All'ora di pranzo, mentre gli uomini scaricavano il rimorchio dal raccolto, io accatastavo le cassette vuote e mia mamma raccoglieva qualche pomodoro per preparare il sugo (spettacolare). Poi metteva a bollire le patate e preparava in un battibaleno gli gnocchi. In mezz'ora il pranzo era pronto ed era una festa. Ogni volta che li preparo torno bambina e quel sapore di gnocchi al pomodoro è una gioia per il mio palato e per il mio cuore".



Seguite questa ricetta passo per passo ed il risultato sarà eccellente, come ai tempi andati. "Fate bollire 1,200 kg di patate con la buccia. Quando la forchetta si infila bene vuol dire che sono cotte, si pelano e si schiacciano ancora calde. Quindi, unite 300 g di farina, un uovo, un pizzico di sale e impastate il tutto insieme alle patate.

Fate tanti salamini di pasta, tagliateli a pezzettini e rigateli sul dorso con i rebbi di una forchetta. Infine si pizzica ogni pezzettino con le dita per renderli vuoti, così che prendano meglio il sugo".

I vostri gnocchi sono pronti e aspettano solo di essere mangiati.